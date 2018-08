E' morto il drammaturgo Neil Simon, sue "A piedi nudi nel parco" e "La strana coppia" , aveva 91 anni

E’ morto a 91 anni in una clinica di Manhattan per le complicazioni di una polmonite lo scrittore e drammaturgo Neil Simon. Lo annuncia il suo amico Bill Evans. E' stato il più prolifico e tra i più acclamati autori teatrali della seconda metà del Novecento. Tanti i suoi lavori adattati per il cinema, tra cui A piedi nudi nel parco, La strana coppia, i ragazzi irresistibili. Simon era nato a New York nel 1927.