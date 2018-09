E' morto Burt Reynolds: aveva 82 anni

Burt Reynolds è morto a 82 anni in Florida. Lo scrivono diversi media americani. Da tempo soffriva di cuore: ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua abitazione ed è poi morto in ospedale. Con lui c'era la famiglia. E' stato vincitore di un Golden Globe, tra i tanti film che lo hanno reso famoso ci sono "Un tranquillo weekend di paura", "La corsa più pazza del mondo" e "Boogie nights - L'altra Hollywood", per il quale ebbe una nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista. In Italia era noto anche per la serie tv "Hawk l'indiano".