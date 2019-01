Regio, Un ballo in maschera: la  Churilova (soprano) al posto della Tola

Il Teatro Regio di Parma, con una nota informa che, per il persistere di un’indisposizione, Virginia Tola non potrà prendere parte alla produzione di "Un ballo in maschera" che inaugura la Stagione Lirica 2019 del Teatro Regio di Parma. Il ruolo di Amelia (nelle recite del 12, 16, 18, 20 gennaio) sarà interpretato da Irina Churilova.

Vincitrice di prestigiosi riconoscimenti internazionali, il giovane soprano Irina Churilova ha visto affermarsi la propria carriera alla Novat Opera Theater di Novosibirsk, dal suo debutto nel 2013 come Margherita nella nuova produzione di "Faust" sotto la direzione del maestro Valery Gergiev. E' solista al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo e dal suo debutto nel 2014 anche al Teatro Bolshoi di Mosca. Il suo repertorio include Tatiana in Eugene Onegin, Liza ne La dama di picche, il ruolo eponimo in Iolanta e Aida, Amelia in Simon Boccanegra, Elisabetta in Don Carlos, Leonora ne Il trovatore, Liu in Turandot, Micaëla in Carmen, Mimì ne La Bohème, Nedda ne I Pagliacci.