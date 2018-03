Fortunatamente, il bilancio dell'incidente di questo pomeriggio a Ozzano Taro è di un ferito di media gravità (in un primo tempo, invece, le condizioni del ferito erano date per gravi). Un esito, vista la dinamica, che poteva essere ben peggiore: il mezzo agricolo, infatti, si è ribaltato due volte in un capo in discesa. Altrettanto complesse le operazioni di soccorso, che hanno richiesto, oltre all'intervento dei soccorsi medici, l'atterraggio dell'elisoccorso del Soccorso alpino.