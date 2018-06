Da domenica tassa di soggiorno a Collecchio, Felino, Sala e Traversetolo

A partire da domenica primo luglio, scatterà l’applicazione dell’imposta di soggiorno per i turisti che pernotteranno nei comuni di Collecchio, Felino, Sala Baganza e Traversetolo.

La decisione di istituire l’imposta di soggiorno, il cui ricavato verrà destinato esclusivamente a finanziare il Servizio turistico dell’Unione Pedemontana, è stata deliberata dal Consiglio dell’ente lo scorso 22 marzo, in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo numero 23 del 14 marzo 2011. L’imposta di soggiorno verrà applicata per un massimo di 7 giorni e andrà da un minimo di 30 centesimi al giorno per i campeggi, fino ad un massimo di 2 euro per gli alberghi e i residence di lusso.

Sono previste diverse esenzioni. Per esempio, la tassa di soggiorno non dovrà essere versata dai pazienti che effettuano cure ospedaliere insieme al congiunto che li assiste, gli autisti dei pullman e i minori di 14 anni.

Niente imposta anche per chi dovesse trovarsi a soggiornare nelle strutture di accoglienza turistica dell’Unione a seguito di calamità naturali.