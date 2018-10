Verso il nuovo sottopasso a Collecchio: esclusa la presenza di ordigni bellici

i sono concluse nel pomeriggio di oggi, in anticipo sui tempi previsti, le attività supplementari di bonifica di ordigni bellici nella stazione di Collecchio. Secondo quanto fa sapere la Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), nel corso di queste attività, eseguite in corrispondenza degli scavi previsti sul primo marciapiede per la realizzazione del nuovo sottopassaggio, non è stata rilevata la presenza di residuati bellici. Dalle 17.30 il binario 1 è nuovamente operativo e la circolazione ferroviaria regolare sulla linea Parma-La Spezia.