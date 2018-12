Due incidenti: schianto pauroso a Collecchio, un anziano investito è morto a Poviglio

Sono giorni neri sulle strade del parmense. Prima l'incidente in autostrada fatale per l'82enne reggiano Nino Dallarosta, in contromano in A1 alla guida della sua vettura a poca distanza dal casello di Parma. Nella mattinata di domenica, invece, il terribile schianto che è costato la vita ad Alessandro Croci, appena 19 anni, contro il muro di un'abitazione alla guida della sua auto all'altezza di san Nicomede. Oggi il dramma di Varano (leggi). E purtroppo ieri sera c'è stato un altro incidente mortale. A perdere la vita un 84enne di Castelnovo Sotto, provincia di Reggio Emilia, morto in seguito alle gravi lesioni riportate dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente si è verificato poco prima delle 19.30 fra Castelnovo Sotto e Poviglio.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’anziano stava camminando verso l’abitazione del figlio quando, per cause ancora al vaglio dei militari, è stato travolto da un’auto condotta da una 21enne del luogo. Incidente anche ieri sera attorno alle 19,30 a Collecchio lungo via Rosselli. Lo scontro fra due auto ha provocato la distruzione di una cancellata con una vettura che è finita all'interno del giardino di una abitazione. Tanta paura ma alla fine, fortunatamente, solo un ferito non in condizioni gravi. Ingentissimi invece i danni