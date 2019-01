Progetto «365»: un nido innovativo, aperto tutto l'anno

Il progetto Nido 365 è una realtà con 126 iscritti ed è partito a settembre 2018. Il nuovo modello gestionale dei nidi d’infanzia, promosso dal Comune, vuole agevolare le famiglie e fare in modo che le strutture funzionino con continuità e senza le interruzioni che caratterizzavano l’anno scolastico secondo il vecchio calendario, con chiusure a Pasqua e nel periodo estivo.

Da quest’anno, infatti, con Nido365, le famiglie possono contare su un servizio innovativo. Mentre in passato i nidi erano soggetti a un calendario rigido, oggi ai genitori viene garantito su un servizio continuativo di nido nell’arco di un anno, cioè per 365 giorni. Uniche chiusure per la settimana di Natale e l’ultima di agosto. Si tratta di un progetto che ha avuto una risonanza a livello nazionale, proprio per la sua specificità: quella di garantire un servizio continuativo, anche nei periodi estivi e nei tradizionali periodi di vacanza, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie. In tutto gli iscritti sono stati 126 di cui 80 nelle quattro sezioni del nido Allende e 46 nelle due sezioni del nido Montessori. I bambini hanno un’età compresa tra i 4 e i 36 mesi e il servizio è gestito dalla cooperativa Proges.

Per gli iscritti è obbligatorio usufruire di quattro settimane nel periodo che va dal 1° giugno al 30 agosto: a queste se ne aggiungono altre quattro facoltative, a scelta delle famiglie.

La novità del progetto Nido365 sta nel fatto che è il calendario scolastico ad adeguarsi alle esigenze delle famiglie e non, come in passato, le famiglie ad adeguarsi al calendario scolastico. «Per cui – spiega l’assessore alla scuola Silvia Dondi – per i genitori che, per esempio, lavorano durante la campagna del pomodoro e devono lasciare i bambini al nido, questo sarà sempre aperto in giugno, luglio e agosto, con la particolarità non trascurabile che le settimane in cui i bambini non frequentano non vanno pagate».