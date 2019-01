Il segretario uscente del Pd Maurizio Martina incontra i rappresentanti dei lavoratori Parmalat

Il segretario uscente del Pd Maurizio Martina incontrerà domani (martedì 29 gennaio) i rappresentanti sindacali della Parmalat nella sede del Pd di Collecchio, in via Achille Grandi. L'incontro è fissato per le 9,15. Con Martina ci saranno il segretario regionale del Pd, Paolo Calvano, il segretario del Pd di Parma Nicola Cesari, i consiglieri regionali e i rappresentanti locali del partito.

"L'incontro - spiega una breve nota - fa seguito alle preoccupazioni espresse nei giorni scorsi dal partito regionale rispetto alla situazione della storica azienda di Collecchio. Dopo l'acquisizione da parte dei francesi di Lactalis, infatti, Parmalat sta subendo un processo di riorganizzazione che non può ripercuotersi sul prestigio del marchio e soprattutto su migliaia di lavoratori".