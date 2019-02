Sicurezza e giovani nei programmi della Galli e della Dondi

Confronto pubblico fra le due candidate del centro sinistra alla carica di sindaco a Collecchio in vista delle primarie in programma domenica 17 febbraio

Si affronteranno Maristella Galli 64 anni, insegnante, ex assessore alla cultura e pari opportunità dal 2004 al 2009 ex vicesindaco con delega alla cultura, pari opportunità ed ambiente nel primo mandato di Paolo Bianchi; e Silvia Dondi, 41 anni, architetto e attuale assessore al bilancio, edilizia scolastica e sport.

A Casa I Prati le due sfidanti si sono confrontate su vari temi che riguardano il territorio e i cittadini collecchiesi: dalla scuola alla sicurezza, dall’ambiente alla cultura, dallo sport ai giovani.

Maristella Galli ha illustrato le sue linee programmatiche che ha sintetizzato in A come ambiente, B come benessere e C come cultura.

In tema di ambiente ha posto l’accento sulle manutenzioni, sul completamento del riassetto idrogeologico per Gaiano e Ozzano, sull’incentivazione del trasporto su rotaia, sulla promozione del compostaggio di comunità, sui nuovi orti sociali e sul miglioramento della stazione ecologica con un punto dedicato al recupero degli oggetti di scarto.

Per la Galli benessere significa dare più sport ai giovani e creare uno spazio per le arti marziali. E significa anche sicurezza con l'ìncremento delle telecamere di video sorveglianza e la creazione della caserma dei carabinieri.

In tema di cultura ha poi illustrato l'importanza della partecipazione di Collecchio al progetto della via Francigena nell’ambito della candidatura Unesco.

Silvia Dondi ha portato la propria esperienza di amministratrice parlando dei progetti legati alla scuola, con la realizzazione di un nuovo plesso, il recupero della vecchia scuola Verdi, e il progetto innovativo legato al nido 365, prima esperienza in Emilia Romagna di nidi comunali aperti tutto l’anno.

Non ha presentato un vero e proprio programma in attesa di predisporlo, dopo le primarie, puntando a costruirlo con il contributo dei giovani, cittadini e associazioni.

Ha ricordato i progetti in campo sociale a cui intende dare continuità: come «Dopo di noi» per promuovere l’autonomia di persone disabili, e come quelli legati agli educatori scolastici per ragazzi disabili con un investimento del Comune di 350 mila euro.

Anche lei punta su un maggiore coinvolgimento dei giovani e sulla sicurezza con una nuova caserma per i carabinieri ed il potenziamento della video sorveglianza.

Le due candidate hanno confermato il loro impegno in favore della comunità incentrato sull’ascolto in un’ottica di apertura e coinvolgimento dei cittadini.

Si vota il 17 febbraio in 4 seggi

Le primarie del centrosinistra a Collecchio sono in programma domenica 17 febbraio. Potranno votare le persone residenti nel territorio collecchiese dai 16 anni in su e gli stranieri con permesso di soggiorno. Si vota dalle 8 alle 20 a Collecchio nel seggio di Casa I Parti, a Ozzano Taro nel centro civico, a Gaiano nel centro civico e a Madregolo nel bar Roma.