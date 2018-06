Ponte chiuso: un camion forza il blocco

Un’occhiata a destra ed una a sinistra dalla cabina. E poi la manovra chirurgica che gli ha permesso di bypassare il blocco, con new jersey in cemento armato, che dovrebbe impedire il passaggio dei mezzi pesanti sull’argine maestro del Po vista la chiusura del ponte tra Colorno e Casalmaggiore. Ieri mattina, intorno a mezzogiorno, un autotrasportatore alla guida di un mezzo pesante con targa straniera è riuscito ad eludere il blocco fatto installare dalla Provincia di Parma, ma non ha potuto raggiungere il ponte visto che all’imbocco del manufatto sono stati collocati altri new jersey in maniera trasversale rispetto alla carreggiata. La manovra non consentita gli ha permesso comunque di percorrere un tratto di strada lungo l’argine maestro sino al piccolo ponte Albertelli tra Copermio e Mezzano Superiore off limits per i mezzi pesanti. A fine aprile un altro autotrasportatore aveva tentato la stessa manovra: il suo camion era rimasto incastrato tra i blocchi di cemento ed era anche esplosa una gomma. c.cal.