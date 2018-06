Il ministro: "Subito pronti 4,8 milioni per il ponte di Casalmaggiore. Progetto entro il 10".

«Sblocchiamo subito 4,8 milioni di euro, ossia l’80% del finanziamento del ministero che complessivamente ammonterà a 6 milioni. Sto seguendo personalmente con grande attenzione il dossier che riguarda il ponte tra Colorno e Casalmaggiore e ho messo i fondi subito a disposizione della Provincia di Parma, che è responsabile dell’intervento». Lo spiega in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.

«Dovremmo avere il via libera al progetto entro il 10 luglio - prosegue - e successivamente sarà pubblicato il bando di gara. Sono consapevole che si tratta di un’opera fondamentale per quei territori, che sono anche i miei. Il ministero che dirigo vuole subito dare un segno di attenzione massima, anche perchè c'è un altro elemento importantissimo: restituire ai cittadini questo ponte potrebbe contribuire a salvare il punto nascite dell’ospedale di Casalmaggiore Oglio Po, un presidio irrinunciabile per un territorio che ha già tanti problemi».