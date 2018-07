«Ho incontrato i presidenti delle Province di Cremona e Parma. Da ieri i fondi del Mit per il restauro del ponte di Casalmaggiore sul Po sono a disposizione. Siamo stati più rapidi possibile, ci sono comunità che non possono aspettare a lungo. Le piccole-grandi opere migliorano la qualità della vita». Lo scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, che nei giorni scorsi aveva annunciato lo sblocco immediato dell’80% dei 6 milioni di euro necessari alle opere per i lavori al ponte tra Colorno (Parma) e Casalmaggiore (Cremona).