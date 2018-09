Un incendio è divampato a Sacchetta di Colorno nel primo pomeriggio. In base alle prime informazioni, le fiamme sarebbero partite dal fienile e hanno coinvolto anche la stalla. La casa colonica è molto vicina all'incendio ma i vigili del fuoco, intervenuti con quattro squadre, sono al lavoro per domare le fiamme.

E' intervenuta la Pubblica assistenza di Colorno ma non ci sono feriti. Paura anche per gli animali nella stalla: si lavora per metterli in salvo.

Sul posto anche i carabinieri di Colorno e la polizia municipale dell'Unione Bassa Est.