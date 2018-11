Addio ad Alberto Panciroli, il libraio della Reggia

Di libri si era già circondato nella sua "prima vita" da barbiere: già allora il suo negozio era punto di ritrovo per tantissimi. Poi la passione era diventata davvero mestiere ed oltre quarant'anni fa era nato così "librario della Reggia".

E' lutto oggi a Colorno per la morte di Alberto Panciroli, che con la sua intelligenza vivace, il suo carattere accogliente, la sua ospitalità e il suo amore per le parole era punto di riferimento di lettori e lettrici ed aveva reso il suo "regno" un luogo di scambio, di confronto, di discussione che aveva portato in paese anche personaggi di rilievo nazionale: da Napolitano a Veltroni, da Casson a Pansa. E, come accadeva negli ultimi anni, era punto di riferimento tanti studenti di Alma, che non saltavano mai l'appuntamento col le chiacchiere e i suoi consigli.

Panciroli, che aveva 88 anni ed ha avuto anche un lunga esperienza di impegno politico-amministrativo, lascia la moglie e due figlie.

I funerali saranno celebrati domani alle 14.30 con rito civile, con partenza da via Levacher 6.