Il questore sospende la licenza per 15 giorni alla "Caffetteria Maria Luigia" di Colorno

Il questore di Parma ha sospeso la licenza alla Caffetteria Maria Luigia di Colorno per una durata di 15 giorni.

Il provvedimento è stato notificato ieri al titolare della caffetteria, che si trova in piazza Garibaldi a Colorno. Oggi i carabinieri lo hanno reso esecutivo.

Il provvedimento del questore è stato adottato in seguito a un'operazione dei carabinieri, la settimana scorsa. Operazione che ha portato all’arresto di un uomo, legato a questo pubblico esercizio, per i reati di ricettazione e detenzione abusiva di armi, e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.