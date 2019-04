Il ponte Colorno-Casalmaggiore riaprirà entro il 5 giugno

Nei scorsi Giulia Vezzoni e Fausto Salvini del comitato Trenopontetangenziale sono stati ricevuti nella sede della Provincia di Parma dal presidente Diego Rossi e dai tecnici dell’ente, Gabriele Annoni e l’ingegner Elisa Botta.

L’incontro era stato richiesto dal comitato, per ottenere aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori sul ponte e notizie in merito al passaggio ad Anas dell’Asolana, elemento indispensabile per la realizzazione del nuovo ponte.

Gli esponenti della Provincia hanno assicurato che i lavori procedono senza intoppi e hanno garantito la riapertura del ponte sul Po di Colorno–Casalmaggiore entro il 5 giugno.