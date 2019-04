Colorno-Torrile: alla Casa della Salute apre lo sportello per le donne vittime di violenza

“Mai più sola” non è uno slogan, è l’impegno che i Comuni di Torrile, Colorno, SorboloMezzani prendono con le donne vittime di violenza, insieme all’Azienda USL e al Centro Antiviolenza. E si tratta di un impegno concreto, infatti, alla Casa della Salute di Colorno apre uno sportello dedicato a loro, alle donne, dove trovare ascolto e il necessario supporto, nel rispetto della privacy.

Al piano rialzato della Casa della Salute si trova questo nuovo servizio dove personale appositamente formato del Centro Antiviolenza è a disposizione per offrire accoglienza senza pregiudizio, ascolto nel rispetto dei tempi di elaborazione di ciascuna donna, informazioni sui percorsi per uscire dalla situazione di violenza, supporto per recuperare fiducia e autonomia.

Per accedere al nuovo servizio, è sufficiente chiamare il numero 320.2805954 e fissare l’appuntamento.

A breve, anche a Sorbolo-Mezzani sarà operativo lo sportello per le donne vittime di violenza, nei locali del Comune, in via del Donatore 2 (Sorbolo). L’idea progettuale di “Mai più sola” nasce da una attenzione costante che i tre Comuni hanno sempre mantenuto sul fenomeno della violenza di genere, promuovendo diverse iniziative, spesso in collaborazione con il Centro Antiviolenza volte a contrastarla e a generare un sentimento di fiducia nei confronti delle Istituzioni e di quei soggetti del privato sociale che si muovono a tutela delle vittime. “Mai più sola” è un’opportunità di prosecuzione e consolidamento di queste azioni, con lo scopo di garantire un luogo di ascolto per le donne vittime di violenza, che vivono una condizione di sofferenza e solitudine. Per il progetto “Mai più sola” le Amministrazioni comunali di Torrile, Colorno, Sorbolo-Mezzani investono complessivamente 4.000 euro e la Regione Emilia-Romagna 4.500.

Oggi, 10 aprile, l’inaugurazione, alla presenza, per l’AUSL di: Giuseppina Ciotti, Direttore distretto di Parma, Antonio Balestrino, Direttore dipartimento cure primarie di Parma, Carla Verrotti, Responsabile salute donna, Professionisti della Casa della Salute di Colorno – Torrile e Sindaci dei Comuni di Colorno e Torrile, Professionisti dei servizi sociali dei Comuni di Colorno e Torrile, Samuela Frigeri Presidente Centro Antiviolenza e sue collaboratrici, Maresciallo Filippo Collana Carabinieri stazione di Colorno – Torrile.