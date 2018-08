Cade e sbatte violentemente contro un muretto in centro a Compiano: ferito 67enne

Nella tarda mattinata di oggi, un villeggiante 67enne, per cause ancora in via di accertamento e caduto sbattendo violentemente contro un muretto nel centro del paese di Compiano. L'uomo ha riportato ferite di media gravità ad un arto inferiore. Sul posto i volontari della Croce rossa di Bedonia per trasportare il 67enne all'ospedale Santa Maria di Borgotaro.