Vietato bere o consumare per uso alimentare l’acqua che sgorga dall’acquedotto del Cardale - che serve la zona di Beduzzo - se non dopo la bollitura. Lo ha stabilito il sindaco di Corniglio, Giuseppe Delsante (responsabile dell’igiene pubblica) con un’ordinanza emessa su richiesta del servizio Igiene alimenti e nutrizione aziendale dell'Ausl dopo una segnalazione pervenuta dall’agenzia regionale per l’Ambiente.

Durante una verifica a campione, infatti, è emersa una carenza di cloro nelle acque, situazione abbastanza diffusa sopratutto in particolari condizioni climatiche come quelle che hanno portato abbondanti piogge nelle ultime settimane.

