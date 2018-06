L'appello lo lanciano via social i gestori del rifugio Lagoni, e riguarda la strada che porta i laghi Gemini. "Si trova in grave stato di abbandono e di incuria, come hanno potuto constatare gli appassionati di montagna che sono saliti per il ponte del 2 giugno e rimasti avviliti e anche un po' increduli. Si è ancora in tempo per salvare la stagione estiva ma bisogna fare presto".