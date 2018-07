La provinciale 116 sarà interrotta per lavori a Ponte Romano

La Provincia ha reso noto che "sarà interrotto il transito sulla strada provinciale 116 dei Cento Laghi al Km 3+200 in località Ponte Romano nel Comune di Corniglio dalle ore 8 dei lunedì 23 luglio 2018 e fino alla fine dei lavori per il rifacimento dell’attraversamento e del corpo stradale. I lavori si sono resi necessari a seguito di un movimento franoso che ha interessato la strada e per eseguirli è indispensabile interrompere il transito. L’ordinanza avrà validità a partire dall’affissione in loco della stessa, a cura della ditta e dal personale preposto. Per raggiungere Bosco di Corniglio si dovranno percorrere la Sp 13 di Corniglio e la Sp 40 di Bosco di Corniglio".