Nel primo pomeriggio di oggi (sabato 21 luglio), i tecnici del Soccorso alpino Emilia Romagna sono intervenuti a Lagdei, sull'Appennino parmense, per un escursionista ottantacinquenne di Parma che, dopo essere scivolato sul sentiero "Maria Luigia", ha accusato un lieve malore. L'uomo è stato notato da un gruppo di escursionisti in Mountain bike, che hanno segnalato quanto avvenuto facendo partire i soccorsi. I tecnici hanno raggiunto l'uomo, che è stato poi affidato al personale sanitario dell'Assistenza pubblica di Langhirano nel frattempo giunti sul posto. Le condizioni dell'uomo non sembrano destare particolari preoccupazioni.