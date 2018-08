Escursionista accusa un lieve malore: riportato a valle dal Soccorso Alpino

Nel tardo pomeriggio i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti sull’Appennino Parmense in aiuto di un giovane escursionista in difficoltà. Il ragazzo, un 26enne residente in provincia di Ravenna, stava percorrendo in discesa in compagnia del proprio cane il sentiero che dal Lago Santo Parmense conduce alla piana di Lagdei. Poco sotto la zona del Lago, ha accusato un lieve malore: la cosa è stata notata da un altro escursionista di passaggio, che si è offerto di accompagnare a valle il cane e, una volta raggiunto il Rifugio Lagdei, ha avvisato i gestori che a loro volta hanno avvertito il capostazione del Soccorso Alpino. Contemporaneamente, l’escursionista si è imbattuto in un tecnico del Soccorso Alpino che casualmente era di ritorno da un’uscita sul crinale: anch’esso ha dato l’allarme, fornendo ai colleghi dati precisi sulla posizione del trekker e assicurandosi delle condizioni di salute, che sono state immediatamente comunicate alla Centrale Operativa del 118. Fortunatamente si trattava solo di un lieve affaticamento, che ha consentito al giovane, accompagnato dal tecnico del Soccorso Alpino, di scendere -sebbene con alcune pause per riprendere le forze - muovendosi sulle proprie gambe. Nel frattempo i due sono stati raggiunti da un’altra squadra del CNSAS, che ha così accompagnato in sicurezza l’escursionista fino a valle. Arrivato a Lagdei, il giovane è stato affidato all’ambulanza proveniente da Bosco di Corniglio per gli accertamenti del caso.