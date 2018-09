Il Soccorso alpino è intervenuto nel primo pomeriggio alla Vezzosa, località del comune di Corniglio non distante dalla piana di Lagdei. Una 14enne, residente in provincia, si è infortunata durante un'escursione con la sua classe. La giovanissima si è slogata una caviglia e non riusciva a proseguire da sola. Gli accompagnatori hanno chiamato aiuto ed è intervenuta una squadra del Soccorso alpino con un fuoristrada. La 14enne e un insegnante sono stati portati a Bosco di Corniglio, dove un'ambulanza della Pubblica di Langhirano la attendeva.