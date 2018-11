Rubata la cassaforte del bar del carcere

Rubata la cassaforte del locale spaccio-bar situato all’interno al carcere di Cremona. Al momento del furto custodiva circa 5.000 euro, l’incasso di qualche settimana. La notizia, trapelata ieri, è stata confermata oggi.

Non sono stati trovati segni di scasso né alla porta né alla finestra della stanza dove è scomparsa: non ci sono tracce se non i fermi staccati che tenevano la cassaforte fissa alla parete. Si ipotizza che la cassaforte sia stata portata all’esterno del complesso di via Ca' del Ferro, alla periferia della città, dove si trova il carcere. Il bar è in un’area esterna a quella dei padiglioni detentivi ed è frequentato esclusivamente dal personale in servizio e fuori dal perimetro della casa circondariale.