Risolta la disputa: il Torrazzo di Cremona è la seconda torre più alta d'Italia

Il Torrazzo, simbolo della città di Cremona, è la seconda torre campanaria più alta d’Italia. L’ha stabilito Luigi Fregonese, del Politecnico di Milano e a conferma di ciò, l’Ufficio per i Beni culturali della diocesi ha precisato che non vi sono errori nella tradizionale e nota misurazione dell’altezza, pari a 112,21 metri.

Fregonese ha dissipato i dubbi in merito alla lettura di una presentazione curata dallo stesso docente e dal professore oggi emerito Carlo Monti. In una scheda tecnica appariva la misura di 122,217 metri al vertice del Torrazzo: «La quota 122.217 - spiega Fregonese - è una quota topografica relativa alla rete di inquadramento realizzata intorno al Torrazzo, in cui l’origine arbitraria era stata fissata a +10 m. L’altezza effettiva va dunque determinata per differenza con un punto caratteristico alla base: se si prende il punto 1001 (il punto più alto della piazza del Comune di Cremona) in piazza l’altezza del Torrazzo risulta essere di 122.217 - 10.000 = 112.217. Dunque non sono necessarie altre misurazioni.