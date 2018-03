Il pronto intervento dei carabinieri di Noceto ha sventato un furto in un bar sulla via Emilia nella notte tra lunedì e martedì. Il Nausika, locale che si affaccia sulla statale, è stato preso di mira dai ladri che, approfittando del buio, hanno forzato l’ingresso e tentato di rubare i cambiamonete all’interno. Una banda di almeno quattro persone armate di attrezzi da scasso.

Il piano dei ladri è andato all’aria per l'arrivo da Fidenza di una pattuglia della vigilanza privata e poi per l'intervento dei carabinieri di Noceto. I malviventi erano arrivati con un mezzo rubato a Parma. Sono fuggiti nei campi.