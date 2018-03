Ancora truffe online: raggirati un 24enne e una 40enne di Parma

I carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente, dopo aver denunciato nei giorni scorsi tre napoletani che hanno raggirato una ragazza per 5mila euro, hanno scoperto altri tre truffatori che agivano online. In particolare, una coppia residente in provincia di Torino, previo contatto telefonico tramite un sito di annunci online, ha indotto un parmigiano 24enne ad accreditare 400 euro come caparra per l’acquisto di una consolle Pioneer usata ma in ottime condizioni. Un'offerta ad un ottimo prezzo ma per un oggetto rivelatosi inesistente.

Un 27enne nato in Germania ma residente a Milano proponeva in affitto un appartamento a buon prezzo nel capoluogo lombardo. "L’affare è buono ma bisogna concludere presto perché sono in tanti ad essere interessati è necessario versare subito una caparra per bloccare l’affare": qui scatta la truffa nei confronti di una 40enne parmigiana, che ha versato su una carta ricaricabile 250 euro e da quel momento il venditore scompare. Entrambi gli annunci sono stati fatti rimuovere ma recuperare il denaro perso sarà più difficile.