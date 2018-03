Quando ha saputo che la sua ex compagna frequentava un altro uomo, ha cominciato il 'bombardamento' di messaggi e chiamate, con minacce terribili. Ora l'uomo è in carcere: è un operaio di 31 anni mantovano che per una decina d'anni era stato il compagno di una coetanea di Sorbolo (e dalla relazione sono nati due bambini). E' stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori. Fondamentale è stata la denuncia della donna.