Non rispetta le regole della comunità: baby-rapinatore va in carcere

I carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente hanno arrestato questa mattina - in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, emessa dal tribunale per i minorenni di Milano - un minorenne ivoriano nato e residente a Parma. Il ragazzo era stato destinato a una comunità della città dopo essere finito in manette il 30 dicembre scorso per una rapina commessa a Parma. Ma i suoi ripetuti comportamenti trasgressivi delle regole della struttura, e da ultimo il mancato rispetto degli orari di rientro, rendendosi irreperibile dal 23 marzo scorso, gli hanno aperto le porte dell'istituto penitenziario minorile di Bologna.