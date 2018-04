Cerca le dosi dopo il sequestro del giorno prima al Parco Ducale: bloccato 26enne nigeriano

Era tornato al Parco Ducale per vedere se per caso fosse sfuggito qualcosa ai carabinieri che il giorno prima avevano sequestrato 120 grammi di marijuana. Una donna però l’ha visto rovistare tra i cespugli in maniera molto sospetta e ha avvertito i militari. Alla vista dei carabinieri l’uomo, un nigeriano di 26 anni, ha abbandonato la bici per fuggire. E' stato però bloccato: aveva addosso 3,7 grammi di marijuana.