Sventati due furti: lui cerca di rubare al Mediaworld, lei all'Eurosia

Sventati furti in due centri commerciali in città. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato un ivoriano che al Mediaworld aveva nascosto, in una borsa schermata, una tastiera per computer Macintosh del valore di 119 euro. Denunciata anche una quarantenne che all’Eurosia aveva portato via una bottiglia di whisky e quattro pezzi di Parmigiano reggiano, per un valore complessivo di 143 euro.