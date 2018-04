Ubriaco, danneggia sei auto parcheggiate e poi si scaglia contro i carabinieri

Lo hanno sorpreso mentre stava danneggiando - in preda a una furia cieca - sei auto lasciate in sosta dai residenti lungo viale Piacenza e piazzale Pablo. Erano le 21 circa di lunedì, e quando i carabinieri del Comando provinciale di Parma sono intervenuti, l’uomo, B.A., 33 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, si è scagliavto sia verbalmente che fisicamente contro i militari, innescando con loro una colluttazione. Una volta immobilizzato è stato portato in caserma e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Nella giornata è comparso davanti al giudice per rito direttissimo, in cui è stato convalidato l’arresto e disposto un termine per il risarcimento dei danni ai proprietari delle autovetture danneggiate.