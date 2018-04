Sono riusciti a scucire 30mila euro a un bussetano di 28 anni, dopo avergli fatto credere che gli avrebbero venduto una Porsche Macan usata. Denunciati ai carabinieri, una 24enne di Prato e due napoletani di 31 e 23 anni dovranno ora rispondere di truffa in concorso.

Sempre i carabinieri hanno arrestato per rapina impropria un 30enne calabrese residente a Sorbolo Levante per aver tentato di uscire dall’Ipercoop del Centro Torri con 28 bottiglie di liquori e hanno denunciato un 36enne operaio venezuelano per aver ceduto dello stupefacente a un minorenne che lavorava con lui.