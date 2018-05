Un 22enne originario della Guinea è stato arrestato l'altra notte in strada Inzani dagli agenti delle volanti, per resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. La polizia era stata allertata dai vigili del fuoco, chiamati per ben due volte ad aprire la porta dell'appartamento dove oltre al giovane della Guinea c'era un altro straniero. Il 22enne, che non aveva documenti, quando è stato invitato a salire sulla volante ha cominciato a 'dare di matto' colpendo un agente con un pugno.