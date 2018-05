Per fuggire lancia la bici contro l'auto dei carabinieri: arrestato pusher

Ha cercato di sfuggire ai carabinieri ma è stato fermato e arrestato. È’ accaduto stanotte quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente ha notato un uomo, 30enne di nazionalità nigeriana e poi risultato irregolare e con precedenti per spaccio, che pedalava lungo via Venezia. Alla vista dei militari si è dato a una rocambolesca fuga e solo al Parco Ducale, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo, con l’aiuto di un’altra pattuglia in servizio nell’area verde. Il nigeriano ha tentato l’ennesima fuga, scagliando anche la bici contro l’auto dei militari, ma è stato definitivamente bloccato e arrestato.