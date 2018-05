Vende i biglietti per Juventus-Real Madrid ma è una truffa: denunciato 38enne

Volevano vedere a tutti i costi la sfida di Champions fra Juve e Real Madrid del 29 marzo scorso i tre studenti che si sono messi a cercare i biglietti sul web. Sono incappati in un truffatore, che ha promesso tre biglietti per la bella cifra di 600 euro, inviando anche (a conferma della sua serietà) una foto dei tagliandi con i nomi dei ragazzi. Falsi, ovviamente. I biglietti sono stati pagati, mai non sono mai arrivati. Gli studenti si sono rivolti ai carabinieri che hanno individuato il truffatore, un barese di 38 anni con precedenti, e l'hanno denunciato.