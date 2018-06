Spacciava cocaina in via Mantova: arrestato 27enne

Nigeriano, 27 anni, in Italia da quattro con un permesso di soggiorno per motivi umanitari. E spacciatore di cocaina, con un vasto giro di clienti in città a cui dava appuntamento in un parcheggio di via Mantova. I carabinieri l’hanno arrestato ieri pomeriggio.

Video TgParma - "Ho un paio di scarpe nuove...": il linguaggio in codice del pusher