Sballo per festeggiare la fine della scuola: 5 minorenni nei guai

In un locale di Gattatico si svolgeva un evento per festeggiare l'inizio delle vacanze estive, con tanti studenti delle province di Parma e Reggio Emilia. I carabinieri di Gattatico hanno effettuato un controllo mirato in zona, con posti di blocco sulle principali strade che portano al locale. Nel frattempo, i carabinieri in borghese presidiavano il parcheggio.

Ed è nel parcheggio che, venerdì notte, sono stati tre minori (in altrettanti interventi) di Parma e Reggio, appartati a consumare hashish e marijuana. I giovanissimi saranno segnalati alla Prefettura di Reggio, che in base al rapporto dei carabinieri potrà sospendere loro fino a due mesi i documenti di guida ed espatrio.

Altri due studenti sono stati denunciati alla Procura dei minori di Bologna per detenzione ai fini di spaccio di droga. Si tratta di un 16enne del Parmense e di un 17enne reggiano. Il 16enne si aggirava con fare sospetto nel parcheggio: è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marjuana, che aveva nascosto in una confezione di filtri per sigarette nella tasca dei pantaloni. Il 17enne reggiano, notato nei pressi dell’ingresso del locale con fare sospetto, è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale con marjuana. A terra i carabinieri hanno recuperato una busta che il giovanissimo aveva fatto cadere, appena si è accorto della presenza dei carabinieri. Nella busta c'erano 11 grammi di marjuana.

Nel corso del servizio i carabinieri di Gattatico e della compagnia di Guastalla hanno proceduto al controllo e all’identificazione di oltre un centinaio di giovani in età scolare senza trovare ulteriori stupefacenti.