Il market dei pusher in un appartamento di via Buffolara: due arresti

Nell’appartamento nei pressi di piazzale Michelangelo (zona via Buffolara) i poliziotti della Squadra mobile hanno trovato un fiume di droga (cocaina) e tanti soldi: oltre 21mila euro in contanti. Arrestati due nigeriani che vivevano tra quelle mura: erano i referenti di una miriade di pusher che in quella casa andavano a rifornirsi.