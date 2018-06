Furti nelle case e sulle auto in tutto il Parmense e a Piacenza: 4 in manette

Rubavano nelle case, sulle auto e utilizzavano carte di credito in modo fraudolento. Quattro persone, tutte di cittadinanza italiana, di età compresa tra i 28 e i 40 anni, sono state arrestate dai carabinieri nell’ambito dell’operazione Dish Washer al termine di un’indagine avviata dai carabinieri della Compagnia di Fidenza. Due degli arrestati sono residenti nel Parmense.



I crimini sono stati consumati nell’arco di circa due mesi, dal 21 marzo al 28 maggio tra le province di Parma e Piacenza. Per quanto riguarda i furti, uno dei quali addirittura da circa 20mila euro, la banda aveva iniziato a Fidenza, per poi colpire, in alcuni casi a più riprese, anche a Parma, Salsomaggiore, Busseto, Polesine Zibello, Sala Baganza e Montechiarugolo.