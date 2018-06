In treno con più di un etto di ovuli nella pancia: arrestato nigeriano residente a Parma

Viaggiava in treno con la cocaina nella pancia. Un 38enne è stato scoperto e arrestato dalla polizia nella stazione ferroviaria di Reggio Emilia ieri pomeriggio: durante un normale controllo a nigeriani, gli agenti hanno notato uno strano nervosismo di uno di loro. Così è stato chiesto il permesso alla Procura per perquisire la casa del sospettato e qui sono stati scoperti otto ovuli termosaldati, contenenti 110 grammi di cocaina.

Una volta portato in questura, il 38enne nigeriano, Egbokhan Benson Oziegbe (residente a Parma, ma domiciliato a Reggio), ha confessato di avere altri cinque ovuli in corpo, 136 grammi di sostanza stupefacente. Sono così scattate le manette e il giovane è stato portato in carcere.

Le indagini proseguono per capire il grado di purezza dello stupefacente e verificare se possa provenire direttamente dall’estero e se l’uomo possa essere quindi un "ovulatore" professionale, utilizzato cioè come corriere per il traffico di droga che la criminalità nigeriana sta prendendo sempre più in mano nella città di Reggio Emilia.