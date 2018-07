Maniaco in scooter in via Burla

«Volevo solo passare la pausa pranzo mangiando qualcosa e poi fare un giro per guardare le vetrine di Parma Retail. E invece mi sono trovato davanti quel tipo». A raccontare la sua brutta avventura una donna che nella mattina di giovedi è stata avvicinata da un uomo in scooter mentre era parcheggiata vicino al centro commerciale di via Burla. E ne ha dovuto subire le squallide attenzioni.

«Ad un certo punto ho notato un tizio su uno scooter nero che ha cominciato a fare dei giri strani intorno alla mia macchina - ha raccontato la donna - tanto che ho temuto che volesse rapinarmi. Poi si è fermato davanti alla macchina ed ha iniziato a masturbarsi». Facile capire lo sconcerto della donna che però ha avuto la prontezza di prendere subito il telefono e avvisare i carabinieri.

«Quando l'esibizionista mi ha visto al telefono ha compreso che stavo chiedendo aiuto e si è allontanato mentre poco dopo sono arrivati, appunto i militari». La vittima però non ha saputo fornire un numero di targa dell'uomo per cui per il momento non ci sono piste da seguire per incastrare l'esibizionista. r.c.