In bici ne trascina un'altra, poi le abbandona per sfuggire ai carabinieri: denunciato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile l'hanno visto sfrecciare in via Trento, mentre pedalava verso via San Leonardo trascinando con una mano una seconda bicicletta. E' scattata così l'iniziativa del controllo. Ma il ciclista, invitato più volte a fermarsi, ha continuato imperterrito la sua corsa sino al distributore IP dove i militari, scesi dall’autovettura di servizio, hanno tentato di bloccarlo. Il 31enne a quel punto ha provato a fuggire abbandonando le due biciclette (successivamente recuperate di carabinieri) e scavalcando il cancello di recinzione di un negozio vicino, “Gesto”.

Dopo un inseguimento durato alcune decine di metri e dopo aver scavalcato altre recinzioni, i militari sono riusciti a bloccarlo. L'uomo, cittadino ucraino 31enne, portava appesa al manubrio della bicicletta una busta rigida della spesa contenente una tenaglia ed un tronchesino. E' questa circostanza che ha portato i militari a denunciarlo per ricettazione. Le due bici, marca Bottecchia modello una femminile e una maschile, in ottime condizioni, sono custodite presso la caserma di Strada delle Fonderie, in attesa che i proprietari, riconoscendole in foto, vadano a recuperarle.