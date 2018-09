Anni di botte e violenze alla moglie, anche dopo la separazione: arrestato

Per anni ha subito le violenze "riservatele" dal marito durante le loro liti. Durante l'ultima la donna era stata spinta a terra e si è ferita con dei cocci di vetro che le hanno causato anche il perforamento di un polmone. Per quest’episodio risalente all’agosto dell’anno scorso, la donna aveva deciso di interrompere la convivenza.

Una scelta, quella della 35enne reggiana, che oltre a provocare nell’immediato una violenta reazione dell’uomo, non ha messo fine alle botte. Dopo alcuni mesi di calma apparente, a luglio l’ex marito si è presentato a casa sua tenendo un comportamento violento. E già a giugno si era introdotto nell'appartamento una prima volta rubandole 100 euro dalla borsetta e la settimana successiva picchiandola fino a romperle due costole.

Gravi episodi quelli registrati e riscontrati dai carabinieri di Montecchio a seguito della denuncia presentata dalla vittima e che hanno portato a firmare un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, un 36enne reggiano ora in carcere per maltrattamenti. L'uomo è accusato di continue vessazioni fisiche e psicologiche.