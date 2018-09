In fuga con tre chili e mezzo di hashish sull’auto: inseguito e arrestato

Un tunisino trentaquattrenne regolare nel nostro paese e incensurato è stato arrestato ieri dagli uomini delle Volanti della questura dopo un breve inseguimento nella zona di via Mantova.

E' successo intorno alle 16.50: i militari, impegnati in un servizio di pattugliamento in una zona più volte segnalata per la presenza di spacciatori e recentemente oggetto di furti in abitazione, hanno notato un’auto che procedeva a forte velocità. Hanno deciso di procedere al controllo ma il conducente ha svoltato per sfuggire. E' iniziato quindi un piccolo inseguimento che è terminato dopo poche centinai di metri in via Pedrignano, dove la Volante è riuscita ad intercettare l’Alfa Romeo.

A bordo dell’auto condotta da E.F.E.H, residente a Mantova, sono stati trovati 3,5 kg di stupefacente e circa 2900 € in contanti.

In particolare, la droga era all’interno del bagagliaio del veicolo, nascosta tra alcuni indumenti: 30 panetti di hashish, ciascuno di circa 100 grammi, nonché 50 ovuli da circa 10 grammi.

Si indaga ora per capire dove fosse destinato il grande quantitativo di hashish.