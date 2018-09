Cerca di rubare una bici: gli agenti trovano un'ascia e attrezzi nel suo zaino

Lo hanno notato gli agenti della polizia ferroviaria mentre cercava di aprire una bicicletta parcheggiata davanti alla stazione. Ma quando è stato controllato, nello zaino gli sono stati trovati anche attrezzi da scasso e una grossa ascia. Per questo motivo, assieme a una lunga serie di precedenti penali, un nigeriano è stato arrestato e ora dovrà comparire davanti al giudice per un processo per direttissima.