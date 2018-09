Controlli straordinari: espulsi sette irregolari e sequestrati 230 grammi di droga

La Questura di Parma ha intensificato i servizi straordinari di controllo del territorio in tutta la Provincia ed in particolare nel capoluogo con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, il Reparto Cinofili di Bologna, il Reparto Mobile di Bologna ed il contributo della Polizia Locale.

L’attività dell’ultima settimana ha visto l’impiego di numerose pattuglie con l’obiettivo di prevenire la commissione di qualsiasi reato e contrastare i fenomeni che maggiormente destano allarme sociale, come spaccio, furti e borseggi.

Complessivamente, sono stati messi in campo 50 equipaggi. I veicoli controllati sono stati 100, le persone identificate 253, di cui 94 straniere, le persone denunciate 9, gli stupefacenti sequestrati 230 grammi.

Per quanto attiene alle attività inerenti alla materia dell’immigrazione, nel corso della settimana, sono stati eseguiti due accompagnamenti alla frontiera, quattro accompagnamenti presso i Centri Temporanei per i Rimpatri, un ordine di allontanamento dal territorio nazionale e un foglio di via obbligatorio dalla città di Parma.

In particolare, un cittadino marocchino del 1995, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, identificato come probabile autore di alcuni borseggi avvenuti nella locale stazione ferroviaria, è stato espulso con accompagnamento coatto alla frontiera aerea di Bologna e definitivo rientro nel paese di provenienza.

Un cittadino ivoriano, classe 1969, pluripregiudicato e con diverse espulsioni da eseguire a suo carico, irregolare dal 2011, è stato rintracciato in città per una segnalazione relativa ad una lite in strada, e nei suoi confronti, l’Ufficio Immigrazione, ha provveduto ad effettuare un accompagnamento presso il C.P.R. di Brindisi.

Un cittadino siriano, classe 1995, sconosciuto in banca dati, entrato sul territorio nazionale eludendo i controlli di frontiera è stato espulso con ordine del Questore.

Un cittadino nigeriano, classe 94 è stato colpito da una espulsione amministrativa e accompagnato presso il CPR di Bari.

Un cittadino marocchino, classe 76, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e inerenti alle sostanze stupefacenti, è stato colpito da espulsione amministrativa e accompagnato alla frontiera di Bologna per il definitivo rimpatrio.

Un cittadino nigeriano, con precedenti di polizia inerenti alle sostanze stupefacenti, residente in un'altra città, è stato allontanato da Parma con foglio di via obbligatorio del Questore.

Da ultimo, due cittadini nigeriani, classe 88 e 92, di cui uno con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti e l’altro gravato da un precedente ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e da precedenti di polizia e condanne per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati accompagnati al CPR di Torino.

I servizi saranno ripetuti nel corso delle prossime settimane.