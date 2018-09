Controlli in piazza della Pace: il cante antidroga trova 98 grammi di marijuana fra gli alberi

I carabinieri hanno effettuato una serie di controlli in piazza della Pace, ieri, anche con il Nucleo cinofili. Sono state controllate più di 70 persone. Sotto alle radici e sui rami degli alberi sono stati scoperti 98 grammi di marijuana, suddivisa in dosi.

Tre persone sono state perquisite; due non erano in regola con il permesso di soggiorno. Un 34enne filippino è stato arrestato per una serie di violazioni, mentre un 32enne italiano è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere (aveva con sé un coltello lungo 10 centimetri). Tre giovani sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di droga (due italiani e un moldavo).